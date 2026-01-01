Войцех Щесны

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Поляк Щесны три Евро подряд начинает эпично: то красная, то травма, то автогол
#Войцех Щесны
🇵🇱 20 быстрых историй про игроков Польши перед матчем с Россией: рэпер, артист балета и внук солдата вермахта
#Польша
«Ювентус» привез смешной гол на 63-й секунде – соперник подкатился под вратаря и забил
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#Лига чемпионов
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