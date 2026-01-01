РУСАДА

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Легкая атлетика
По решению суда Россия заплатит WADA 1,23 миллиона долларов. Это компенсация за расходы на расследование
#CAS
Легкая атлетика
Какие турниры затронуло решение CAS по делу России
#Россия
Легкая атлетика
Ганус уволен с поста директора РУСАДА
#Юрий Ганус