Нурсултан Назарбаев

Дата рождения
6 июля 1940 г.
Инфо
1-й президент Республики Казахстан с 1991 по 2019 г.
Лента
Материалы
Загадка Назарбаева – главный итог Казахстана после протестов. Он поддержал президента, пока его родственники теряют госдолжности
#Нурсултан Назарбаев
Все про Алматы. Почему именно там жесткие протесты? Почему Назарбаев перенес оттуда столицу? Правильно писать Алматы или Алма-Ата?
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#Казахстан
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Протесты в Казахстане 2022 – онлайн: все главные события в одном месте
#Казахстан
Почему в Казахстане массовые протесты и что там сейчас происходит: отставка правительства, погромы, отключение интернета, захват зданий
#Казахстан