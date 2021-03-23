Ивица Олич – новый главный тренер ЦСКА

Ивица Олич возглавил ЦСКА. Назначение официальное, о нем объявили на сайте клуба.

Он вступит в должность 23 марта и проведет первую тренировку. В пресс-релизе не указаны детали контракта и его сроки.

Олич входит в штаб сборной Хорватии и работает ассистентом главного тренера. Это его единственный тренерский опыт.

Он играл за ЦСКА с 2003 по 2006 год. Он провел 116 матчей и забил 44 мяча.

«Понимаем, что у него еще не было опыта самостоятельной работы, перед принятием решения мы взвесили все риски. Верим, что этот шаг поможет нам исправить турнирную ситуацию и продолжить развитие команды», – сказал президент ЦСКА Евгений Гинер.

22 марта из клуба ушел Виктор Гончаренко, который возглавлял ЦСКА с 2016 года. С ним команда дважды занимала второе место в РПЛ.

ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России. За 23 матча команда набрала 40 очков.

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