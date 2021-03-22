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Василий Березуцкий
Алексей Березуцкий
Братья Березуцкие остаются в ЦСКА
вчера, 16:11
ЦСКА опроверг слухи об уходе Василия Березуцкого. «Чемпионат» писал, что он покинет клуб из-за разногласий с руководством.
ЦСКА рассказал в твиттере, что все члены тренерского штаба Виктора Гончаренко останутся в команде. Сам Гончаренко расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.
Ивица Олич станет главным тренером ЦСКА. Он получил разрешение на работу в России. «Чемпионат» рассказывал, что Олич уже подписал контракт с клубом.
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