Братья Березуцкие остаются в ЦСКА

ЦСКА опроверг слухи об уходе Василия Березуцкого. «Чемпионат» писал, что он покинет клуб из-за разногласий с руководством.

ЦСКА рассказал в твиттере, что все члены тренерского штаба Виктора Гончаренко останутся в команде. Сам Гончаренко расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.

Ивица Олич станет главным тренером ЦСКА. Он получил разрешение на работу в России. «Чемпионат» рассказывал, что Олич уже подписал контракт с клубом.

Гончаренко ушел из ЦСКА