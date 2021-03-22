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Василий Березуцкий
Алексей Березуцкий
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#ЦСКА #РПЛ #Футбол #Василий Березуцкий #Алексей Березуцкий

Братья Березуцкие остаются в ЦСКА

вчера, 16:11

ЦСКА опроверг слухи об уходе Василия Березуцкого. «Чемпионат» писал, что он покинет клуб из-за разногласий с руководством.

ЦСКА рассказал в твиттере, что все члены тренерского штаба Виктора Гончаренко останутся в команде. Сам Гончаренко расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.

Ивица Олич станет главным тренером ЦСКА. Он получил разрешение на работу в России. «Чемпионат» рассказывал, что Олич уже подписал контракт с клубом.

Гончаренко ушел из ЦСКА

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Каким мы знаем Олича
Однажды Олич сам перезвонил мне ради интервью. Торопился на тренировку, но спокойно ответил на все вопросы
Что известно об Оличе-тренере? Он ладит с игроками, мотивирует и восхищается методами ван Гала
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