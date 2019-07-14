Странная тенденция этого трансферного окна: бросать клубы и не ездить с ними на предсезонку

Трансферное окно открылось меньше месяца назад, а уже случилось минимум три таких случая в топ-клубах.

Гризманн игнорировал «Атлетико», в итоге уехал в «Барселону»

Сага с переходом Антуана Гризманна в «Барселону» началась в феврале: когда стороны тайком от «Атлетико» согласовали условия личного контракта. Все уже закончилось, но отголоски этого перехода до сих пор возникают в медиапространстве.

Во-первых, когда переговоры зашли в тупик, Гризманн забил на «Атлетико» и не приехал на предсезонную подготовку. Клуб дал ему пару дней, чтобы тот появился на месте – не случилось. Пришлось всему тренерскому штабу дозваниваться до игрока и уговаривать вернуться в расположение команды.

Во-вторых, «Атлетико» сильно обиделось на «Барсу» и чуть не сорвало трансфер.

В-третьих, переход вроде бы состоялся, но сейчас появилась новая часть истории. «Барселона» активировала сумму выкупа в контракте Гризманна. Это значит, что он не сможет получить 10% от общей суммы трансфера.