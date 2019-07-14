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#Неймар #Антуан Гризманн #Лоран Косьельни

Странная тенденция этого трансферного окна: бросать клубы и не ездить с ними на предсезонку

14 июля 2019, 18:07

Трансферное окно открылось меньше месяца назад, а уже случилось минимум три таких случая в топ-клубах.

Гризманн игнорировал «Атлетико», в итоге уехал в «Барселону»

Сага с переходом Антуана Гризманна в «Барселону» началась в феврале: когда стороны тайком от «Атлетико» согласовали условия личного контракта. Все уже закончилось, но отголоски этого перехода до сих пор возникают в медиапространстве.

Во-первых, когда переговоры зашли в тупик, Гризманн забил на «Атлетико» и не приехал на предсезонную подготовку. Клуб дал ему пару дней, чтобы тот появился на месте – не случилось. Пришлось всему тренерскому штабу дозваниваться до игрока и уговаривать вернуться в расположение команды.

Во-вторых, «Атлетико» сильно обиделось на «Барсу» и чуть не сорвало трансфер.

В-третьих, переход вроде бы состоялся, но сейчас появилась новая часть истории. «Барселона» активировала сумму выкупа в контракте Гризманна. Это значит, что он не сможет получить 10% от общей суммы трансфера.

Сегодня Неймар в интервью Globo Sport все же сообщил о возвращении в «Барселону»: «Восстановление проходит хорошо, я возвращаюсь во Францию, приступаю к полноценным тренировкам с командой на все 100%. У меня был тяжелый период после травмы, но я должен быть внимательным и осторожным, чтобы как можно скорее вернуться на поле».

А вот еще слова Неймара. На одном мероприятии у него спросили о самых запоминающихся моментах за всю карьеру. Первое – победа со сборной на Олимпийских играх. Второе – камбэк с «Барселоной» в матче ЛЧ против «ПСЖ».

Неймар получил травму, не приехал в «ПСЖ», но уже играет в футбол

В начале июня (6 числа) Неймар получил травму и пропустил Кубок Америки. Спустя месяц, когда игроки «ПСЖ» вышли из отпуска, Неймар забил на это и не явился на место сбора. Поступок игрока публично осудил «ПСЖ». На официальном сайте клуба сказано: «ПСЖ» отмечает, что Неймар не явился в согласованное время и место. Это случилось без предварительного разрешения клуба. Клуб сожалеет о сложившейся ситуации и примет соответствующие меры».

По данным L’Equipe, игрок в то время все еще залечивал травму. Но: а) В клубе об этом никто ничего не знал; б) В инстаграме игрока периодически появлялись записи о том, что он играет в футбол.

И да, поведение Неймара тоже можно объяснить. Все лето его связывают с возвращением в «Барселону». Правда, сейчас эти слухи подутихли, потому что «Барса» недавно взяла Гризманна за 120 миллионов евро – конкурента Неймара по позиции.

Global Look Press

Косьельни – он говорил, что верен клубу, но в самый тяжелый момент отвернулся от него

Здесь самая смешная ситуация. В этом сезоне «Арсенал» будет играет в форме Adidas. И в официальном ролике представлении нового производителя клубного джерси Косьельни сказал: «Мы играем за эмблему, мы идем до конца».

В случае Косьельни – это до первого недопонимания. В июне «Арсенал» предложил новый контракт защитнику, он был рассчитан на два года. Единственная правка в соглашении – меньшая зарплата. В последнее время у Косьельни было слишком много травм, и это подтолкнуло руководство на уменьшение оклада защитника.

Косьельни оскорбился и объявил тренерскому штабу о том, что не поедет с командой на предсезонку в США. Более того, он считает, что клуб должен отпустить его сейчас если не бесплатно, то за крайне низкую сумму – чтобы потенциальные покупатели смогли забрать Косьельни из «Арсенала».

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