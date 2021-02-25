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«Арсенал», «Аякс», «Шахтер» и еще пять команд вышли в 1/8 ЛЕ. Вылетели «Наполи», «Хоффенхайм», «Бенфика»
час назад
В 1/16 финала завершились восемь матчей.
Список вышедших в следующий раунд команд: «Арсенал», «Аякс», «Вильярреал», «Гранада», «Рейнджерс», «Мольде» и «Шахтер». Ранее вышел «Тоттенхэм».
Вылетели: «Бенфика», «Лилль», «Зальцбург», «Наполи», «Антверпен», «Хоффенхайм» и «Маккаби» Т.-А. Ранее вылетел «Вольфсберг».
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