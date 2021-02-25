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#Лига Европы #Футбол #Арсенал #Аякс #Шахтер #Гранада #Вильярреал #Глазго Рейнджерс #Мольде

«Арсенал», «Аякс», «Шахтер» и еще пять команд вышли в 1/8 ЛЕ. Вылетели «Наполи», «Хоффенхайм», «Бенфика»

час назад

В 1/16 финала завершились восемь матчей.

Список вышедших в следующий раунд команд: «Арсенал», «Аякс», «Вильярреал», «Гранада», «Рейнджерс», «Мольде» и «Шахтер». Ранее вышел «Тоттенхэм».

Вылетели: «Бенфика», «Лилль», «Зальцбург», «Наполи», «Антверпен», «Хоффенхайм» и «Маккаби» Т.-А. Ранее вылетел «Вольфсберг».

Как все было:

Матч завершен
Аякс
Амстердам
Классен 15
Нерес 88
2:1
Матч завершен
Лилль
Лилль
Язиджи 78
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Морено 40
Морено 89
2:1
Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Бериша 17
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:2
Матч завершен
Мольде
Мольде
Андерсен 20
Андерсен 90
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Зелински 3
Руис 59
2:1
Матч завершен
Гранада
Гранада
Монторо 25
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Обамеянг 21
Тирни 67
Обамеянг 87
3:2
Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Гонсалвеш 43
Рафа 61
Матч завершен
Шахтер
Донецк
Мораес 67
1:0
Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
Матч завершен
Рейнджерс
Глазго
Морелос 9
Паттерсон 46
Кент 55
Баришич 79
Иттен 90
5:2
Матч завершен
Антверпен
Антверпен
Рафаэлов 32
Ламкель Зе 57
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Алли 11
Винисиус 50
Бэйл 73
Винисиус 83
4:0
Матч завершен
Вольфсберг
Вольфсберг
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#Глазго Рейнджерс
#Мольде