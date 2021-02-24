Сапата травмировался в игре против «Реала». Во время первого тайма его заменил Пашалич

«Аталанта» провела замену на 30-й минуте матча против «Реала». Вместо Дувана Сапаты вышел Марио Пашалич. Перед заменой Сапата показал, что получил травму.

Дуван Сапата – основной игрок «Аталанты». В этом сезоне он провел 23 матча в Серии А, забил девять голов и сделал пять ассистов.

В Лиге чемпионов Сапата имеет три гола в играх группового этапа. Только в игре против «Ливерпуля» он выходил со скамейки запасных. Остальные матчи начинал в старте.

«Аталанта» осталась в меньшинстве на 17-й минуте матча с «Реалом»