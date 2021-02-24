Дуван Сапата
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#Дуван Сапата #Футбол #Лига чемпионов #Аталанта #Реал

Сапата травмировался в игре против «Реала». Во время первого тайма его заменил Пашалич

вчера, 23:44

www.imago-images.de/Global Look Press

«Аталанта» провела замену на 30-й минуте матча против «Реала». Вместо Дувана Сапаты вышел Марио Пашалич. Перед заменой Сапата показал, что получил травму.

Дуван Сапата – основной игрок «Аталанты». В этом сезоне он провел 23 матча в Серии А, забил девять голов и сделал пять ассистов.

В Лиге чемпионов Сапата имеет три гола в играх группового этапа. Только в игре против «Ливерпуля» он выходил со скамейки запасных. Остальные матчи начинал в старте.

«Аталанта» осталась в меньшинстве на 17-й минуте матча с «Реалом»

Матч завершен
Аталанта
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