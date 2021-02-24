«Аталанта» осталась в меньшинстве на 17-й минуте матча с «Реалом»

Игрок «Аталанты» Ремо Фройлер получил красную карточку в игре против «Реала». Это его первое удаление в сезоне.

Фройлер сфолил перед штрафной площадью, когда догонял Менди. ВАР не отменил удаление, хотя Фройлер ждал этого в подтрибунном помещении.

Всего в сезоне Фройлер получил три желтые карточки в матчах Серии А. Еще одна была в игре «Аталанты» и «Аякса» в Лиге чемпионов.

Фройлеру 28 лет. Он играет за «Аталанту» с сезона-2015/16.

Сапата травмировался в игре против «Реала». Во время первого тайма его заменил Пашалич