Ремо Фройлер
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«Аталанта» осталась в меньшинстве на 17-й минуте матча с «Реалом»
вчера, 23:34
Игрок «Аталанты» Ремо Фройлер получил красную карточку в игре против «Реала». Это его первое удаление в сезоне.
Фройлер сфолил перед штрафной площадью, когда догонял Менди. ВАР не отменил удаление, хотя Фройлер ждал этого в подтрибунном помещении.
Всего в сезоне Фройлер получил три желтые карточки в матчах Серии А. Еще одна была в игре «Аталанты» и «Аякса» в Лиге чемпионов.
Фройлеру 28 лет. Он играет за «Аталанту» с сезона-2015/16.
Сапата травмировался в игре против «Реала». Во время первого тайма его заменил Пашалич
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