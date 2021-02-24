«Спартак» не берет на себя финансовые риски, если Промес получит наказание по уголовному делу

Квинси Промес возвращается в «Спартак». «Аякс» рассказал о деталях сделки. Сумма трансфера – 8,5 миллиона евро, с бонусами – 11.

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал в интервью «РБ Спорт» о финансовых рисках.

«Клуб не берет на себя риски в том случае, если игрок не сможет выполнять свои обязанности по контракту на территории России», – сказал Фетисов.

Это отсылка к расследованию, которое проходит в Нидерландах. Промес – подозреваемый в рамках уголовного дела. Еще в июле он ударил ножом родственника.

В декабре Промес провел несколько дней в изоляторе. Решения суда о виновности Промеса еще нет. Финансовые риски были важной частью переговоров «Аякса» и «Спартака».

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