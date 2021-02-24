Квинси Промес
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Промес взял в «Спартаке» 24-й номер. Он уже играл под ним за клуб
36 минут назад
Квинси Промес определился с игровым номером в «Спартаке». В момент первого прихода в клуб он использовал два – 24-й и 10-й. Под 10-м сейчас играет Зелимхан Бакаев.
В «Аяксе» Промес играл под 11-м номером. В этом сезоне он провел в чемпионате Нидерландов 19 матчей, в которых забил шесть голов.
Цена трансфера в «Спартак» – 8,5 миллиона евро. Промес подпишет контракт, когда пройдет медобследование.
25 февраля «Спартак» проведет пресс-конференцию с его участием. Промес играл за клуб до 2018 года.
«Привет, я еду домой». Промес на русском языке обратился к фанатам «Спартака»
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