Квинси Промес
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#Квинси Промес #Футбол #Спартак #РПЛ

Промес взял в «Спартаке» 24-й номер. Он уже играл под ним за клуб

36 минут назад

Квинси Промес определился с игровым номером в «Спартаке». В момент первого прихода в клуб он использовал два – 24-й и 10-й. Под 10-м сейчас играет Зелимхан Бакаев.

В «Аяксе» Промес играл под 11-м номером. В этом сезоне он провел в чемпионате Нидерландов 19 матчей, в которых забил шесть голов.

Цена трансфера в «Спартак» – 8,5 миллиона евро. Промес подпишет контракт, когда пройдет медобследование.

25 февраля «Спартак» проведет пресс-конференцию с его участием. Промес играл за клуб до 2018 года.

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