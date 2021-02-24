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#Лига чемпионов #Футбол #Манчестер Сити #Боруссия М

Прогноз на матч «Боруссия» М – «Манчестер Сити»

4 часа назад

«Боруссия» М сыграет 24 февраля с «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть матч «Боруссия» М – «Манчестер Сити»

Котировки букмекеров:

  • Победа «Боруссии» М – 9.53.
  • Ничья – 5.86.
  • Победа «Манчестер Сити» – 1,32.

Такие котировки не разделил Пеп Гвардиола. Он уверен – его команде предстоит матч против очень серьезного соперника:

«У них много опытных футболистов. Зоммер – выдающийся голкипер, который участвует в комбинационной игре. Также у них качественная полузащита. Они создают хорошие моменты.

Это крепкая команда, и я уважаю немецкие клубы, потому что знаю, насколько они сильны. Соперник здорово играет в комбинационный футбол, используя короткие передачи, а также использует быстрых форвардов при контратаках. Игроки в середине поля, Нойхаус и Закария либо Крамер, точно знают, что делают.

«Боруссия» может менять расстановку, играть в четыре или пять защитников, и у нее есть вполне конкретная идея».

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