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Где смотреть матч «Боруссия» М – «Манчестер Сити»
18 минут назад
24 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют «Боруссия» М и «Манчестер Сити». Встречу покажет канал «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется в 22:45 по московскому времени.
- За всю историю «Боруссия» и «Манчестер Сити» встречались шесть раз: три раза победил «Ман Сити», один раз – «Боруссия». Были две ничьи.
- Это первая встреча с ноября 2016-го.
- Сейчас у «Манчестер Сити» 25-матчевая серия без поражений. В 18 последних встречах клуб победил.
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