Боруссия Д
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Футбол
Эрлинг Холанд
Севилья
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#Боруссия Д #Лига чемпионов #Футбол #Эрлинг Холанд #Севилья

«Боруссия» Д обыграла «Севилью» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Холанд оформил дубль

час назад

«Севилья» открыла счет в матче с «Боруссией» Д на своем поле. Но этот момент не особо помог ей – «Боруссия» в итоге победила со счетом 3:2.

Факты по матчу:

  • «Боруссия» продлила свою беспроигрышную серию в ЛЧ до 6 матчей подряд.
  • Для «Севильи» это первое поражение впервые с 12 января.
  • Холанд оформил дубль – теперь у него 18 мячей в ЛЧ. Это: а) Первый игрок, забивший 18 голов в первых 13 матчах Лиги чемпионов; б) Второй игрок (после Мбаппе) с 18 голами в ЛЧ до своего 21-летия.
Матч завершен
Севилья
Севилья
Сусо 7
Де Йонг 84
2:3
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Дауд 19
Холанд 27
Холанд 43
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