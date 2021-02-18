Боруссия Д
Лига чемпионов
Футбол
Эрлинг Холанд
Севилья
«Боруссия» Д обыграла «Севилью» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Холанд оформил дубль
час назад
«Севилья» открыла счет в матче с «Боруссией» Д на своем поле. Но этот момент не особо помог ей – «Боруссия» в итоге победила со счетом 3:2.
Факты по матчу:
- «Боруссия» продлила свою беспроигрышную серию в ЛЧ до 6 матчей подряд.
- Для «Севильи» это первое поражение впервые с 12 января.
- Холанд оформил дубль – теперь у него 18 мячей в ЛЧ. Это: а) Первый игрок, забивший 18 голов в первых 13 матчах Лиги чемпионов; б) Второй игрок (после Мбаппе) с 18 голами в ЛЧ до своего 21-летия.
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