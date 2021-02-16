Неймар после перехода в «ПСЖ» пропустил из-за травм четыре из семи игр 1/8 финала ЛЧ

Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны». С тех пор парижский клуб трижды сыграл в 1/8 финала Лиги чемпионов, но бразильский игрок пропустил три из шести игр из-за травм. Он не сыграет и в первом матче 1/8 финала текущего сезона.

✅❌Сезон-2017/18. Неймар сыграл в первом матче против «Реала», а потом получил перелом плюсневой кости и пропустил ответный. «ПСЖ» вылетел из турнира, проиграв 2:5 по сумме двух матчей.

❌❌Сезон-2018/19. Рецидив травмы и пропуск обеих игр с «Манчестер Юнайтед». «ПСЖ» тогда пропустил с пенальти на последней минуте ответной встречи и не прошел в 1/4 финала.

✅✅Сезон-2019/20. Неймар сыграл в обоих матчах против «Боруссии Д» и забил по голу в каждой. В итоге «ПСЖ» дошел до финала, где проиграл «Баварии». Неймар принимал участие во всех играх плей-офф.

❌❓Сезон-2020/21. Неймар травмировал приводящую мышцу и точно пропустит первый матч с «Барселоной». Он рискует пропустить и ответную встречу 10 марта. Восстановление займет около четырех недель — бразилец должен вернуться примерно 12 марта.

Где смотреть матч «Барселона» – «ПСЖ»

Прогноз на матч «Барселона» – «ПСЖ»