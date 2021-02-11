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Неймар пропустит первую игру с «Барселоной» и рискует не сыграть в ответной
вчера, 19:18
Форвард «ПСЖ» Неймар травмировался в игре 1/32 финала Кубка Франции против «Кана».
Травма приводящей мышцы оставит его без футбола примерно на месяц.
- Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» – 16 февраля, Неймар в нем не сыграет.
- Ответный матч – 10 марта, его участие под вопросом.
В последние годы он часто пропускал матчи первого раунда плей-офф ЛЧ – в 2018 году не сыграл в ответной игре с «Реалом», а через год не вышел против «МЮ».
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