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#Неймар #Футбол #Лига чемпионов #Барселона #ПСЖ

Неймар пропустит первую игру с «Барселоной» и рискует не сыграть в ответной

вчера, 19:18

Форвард «ПСЖ» Неймар травмировался в игре 1/32 финала Кубка Франции против «Кана».

Травма приводящей мышцы оставит его без футбола примерно на месяц.

В последние годы он часто пропускал матчи первого раунда плей-офф ЛЧ – в 2018 году не сыграл в ответной игре с «Реалом», а через год не вышел против «МЮ».

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