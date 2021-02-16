Жерар Пике
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#Жерар Пике #Лига чемпионов #Футбол #Барселона #ПСЖ

Пике попал в заявку на матч Лиги чемпионов с «ПСЖ». Он не играл с ноября из-за травмы

час назад

«Барселона» опубликовала заявку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Туда попал Жерар Пике. 34-летний защитник в последний раз играл 21 ноября против «Атлетико» в Примере.

В той игре футболист травмировал связки колена и с тех пор продолжал лечение. Он вернулся в общую группу за два дня до игры с «ПСЖ» — 14 февраля. Об этом писала Marca.

Также в заявку попал нападающий Мартин Брайтуэйт, который восстановился от травмы приводящей мышцы. Он пропустил из-за нее игры с «Севильей» и «Алавесом».

Матч 1/8 финала ЛЧ пройдет в Испании и начнется в 23:00 по Москве. Это будет первая игра «Барселоны» и «ПСЖ» после плей-офф 2017 года. Тогда «Барселона» выиграла 6:1 и прошла дальше. Первый матч она проиграла со счетом 0:4.

Прогноз на матч «Барселона» – «ПСЖ»

Где смотреть матч «Барселона» – «ПСЖ»

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