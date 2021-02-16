Пике попал в заявку на матч Лиги чемпионов с «ПСЖ». Он не играл с ноября из-за травмы

«Барселона» опубликовала заявку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Туда попал Жерар Пике. 34-летний защитник в последний раз играл 21 ноября против «Атлетико» в Примере.

В той игре футболист травмировал связки колена и с тех пор продолжал лечение. Он вернулся в общую группу за два дня до игры с «ПСЖ» — 14 февраля. Об этом писала Marca.

Также в заявку попал нападающий Мартин Брайтуэйт, который восстановился от травмы приводящей мышцы. Он пропустил из-за нее игры с «Севильей» и «Алавесом».