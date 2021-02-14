17-летний Чибриков забил за сборную России на Евротуре. Почти перебил рекорд Овечкина

Никита Чибриков – автор одного из голов в игре России и Чехии (7:4) на Евротуре. В этом же матче он сделал голевую передачу.

На момент гола Чибрикову было 17 лет, 11 месяцев и 29 дней. Это второй результат по возрасту авторов голов в истории сборной.

Александр Овечкин был младше всего на восемь дней, когда впервые забил за сборную. Об этом пишет Sports.ru.

11 февраля Чибриков стал третьим по возрасту дебютантом сборной России. Младше были только Третьяк и Овечкин.

На клубном уровне Чибриков играет за СКА. Он уже забивал за команду в КХЛ – отличился в игре с «Амуром». Еще отдавал голевой пас в матче с «Сочи».

Сборная России по хоккею досрочно победила на Евротуре