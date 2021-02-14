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Хоккей
Сборная России по хоккею досрочно победила на Евротуре
3 часа назад
Сборная России по хоккею выиграла шведский этап Евротура. Россия победила во всех трех матчах. В матче с Чехией она проигрывала со счетом 1:3, но общий итог – 7:4.
Сейчас Россия удерживает победную серию на Евротуре, которая составляет уже девять матчей. Перед чешским этапом Россия обеспечила себе общую победу на Евротуре.
Игорь Ларионов тренировал сборную на этапе в Швеции. Валерий Брагин пока занимается работой в СКА перед плей-офф.
Евротур – турнир, на котором сборная России готовится к чемпионату мира. Там вместе с ней играют Чехия, Финляндия и Швеция.
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии.
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