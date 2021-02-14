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#Россия (х) #Хоккей

Сборная России по хоккею досрочно победила на Евротуре

3 часа назад

Сборная России по хоккею выиграла шведский этап Евротура. Россия победила во всех трех матчах. В матче с Чехией она проигрывала со счетом 1:3, но общий итог – 7:4.

Сейчас Россия удерживает победную серию на Евротуре, которая составляет уже девять матчей. Перед чешским этапом Россия обеспечила себе общую победу на Евротуре.

Игорь Ларионов тренировал сборную на этапе в Швеции. Валерий Брагин пока занимается работой в СКА перед плей-офф.

Евротур – турнир, на котором сборная России готовится к чемпионату мира. Там вместе с ней играют Чехия, Финляндия и Швеция.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии.

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