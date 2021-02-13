Ювентус
Серия А
Футбол
Наполи
Поделиться:
Комментарии:
0
#Ювентус #Футбол #Серия А #Наполи

«Ювентус» проиграл в третий раз за сезон. Все матчи – с сухим счетом

вчера, 21:56

«Наполи» обыграл «Ювентус» с минимальным счетом. Единственный гол забил Лоренцо Инсинье. Он реализовал пенальти.

Для «Ювентуса» это поражение стало третьим за весь сезон. Впервые клуб проиграл в матче с «Фиорентиной» (0:3), потом была игра с «Интером» (0:2).

«Ювентус» имеет 42 очка и идет в таблице на третьем месте. «Наполи» теперь отстает только на два очка, хотя проигрывал за сезон семь раз.

Роналду – первый человек, который набрал 500 млн подписчиков в соцсетях

Матч завершен
Наполи
Неаполь
Инсинье 31
1:0
Матч завершен
Ювентус
Турин
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Конте показал средний палец боссам «Ювентуса». Получил ответ: «Заткнись, мудак». Они поругались из-за его ухода
Видаль поцеловал эмблему «Ювентуса». А потом забил за «Интер»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Ювентус
#Футбол
#Серия А
#Наполи