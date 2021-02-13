Ювентус
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Наполи
«Ювентус» проиграл в третий раз за сезон. Все матчи – с сухим счетом
вчера, 21:56
«Наполи» обыграл «Ювентус» с минимальным счетом. Единственный гол забил Лоренцо Инсинье. Он реализовал пенальти.
Для «Ювентуса» это поражение стало третьим за весь сезон. Впервые клуб проиграл в матче с «Фиорентиной» (0:3), потом была игра с «Интером» (0:2).
«Ювентус» имеет 42 очка и идет в таблице на третьем месте. «Наполи» теперь отстает только на два очка, хотя проигрывал за сезон семь раз.
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