Криштиану Роналду
Серия А
Футбол
Ювентус
Роналду – первый человек, который набрал 500 млн подписчиков в соцсетях
вчера, 20:02
Статистика Криштиану Роналду по подписчикам в соцсетях:
Это первый человек с 500 млн подписчиков в соцсетях.
Сейчас Роналду 36. Transfermarkt оценивает его в 60 млн евро. Вместе с «Ювентусом» он идет на 3-м месте в Серии А и возглавляет таблицу бомбардиров чемпионата Италии (у него 16 голов в этом сезоне).
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