Роналду – первый человек, который набрал 500 млн подписчиков в соцсетях

Статистика Криштиану Роналду по подписчикам в соцсетях:

Инстаграм – 261 млн подписчиков.

Твиттер – 91 млн подписчиков.

Фейсбук – 148 млн подписчиков.

Это первый человек с 500 млн подписчиков в соцсетях.

Сейчас Роналду 36. Transfermarkt оценивает его в 60 млн евро. Вместе с «Ювентусом» он идет на 3-м месте в Серии А и возглавляет таблицу бомбардиров чемпионата Италии (у него 16 голов в этом сезоне).