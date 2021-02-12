Бэйл пропустил матч с «Эвертоном» из-за обследования. Моуринью сказал, что не видел в его повреждении травмы

В этом сезоне АПЛ Гарет Бэйл сыграл за «Тоттенхэм» 6 матчей (только в двух вышел в старте). Последний раз он появлялся на поле в матче Премьер-лиги 31 января – вышел на 61 минуту во встрече с «Брайтоном».

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🪑 22-й тур, игра с «Челси» – просидел в запасе.

🪑 23-й тур, игра с «Вест Бромвичем» – просидел в запасе.

❌ 1/8 финала Кубка Англии, игра с «Эвертоном» – не попал в заявку из-за травмы. Бэйл предпочел пройти медицинское обследование.

По этому поводу высказался Жозе Моуринью. Он не думает, что Бэйл травмирован:

«В воскресенье у нас был матч с «Вест Бромвичем», Бэйл не играл. В понедельник я был немного удивлен желанием Гарета пройти обследование. У него был дискомфорт в мышцах, поэтому в понедельник он не тренировался.

Во вторник он занимался с командой, но мне сообщил о его желании поработать с отделом спортивной медицины, чтобы укрепить болезненное место. Поэтому он пропустил матч с «Эвертоном».

Не думаю, что это явная, очевидная травма. Я бы сказал, что возникло ощущение дискомфорта. И поэтому он не мог тренироваться на 100%. Но я не думаю, что можно говорить о травме. Я говорю об этой ситуации открыто и абсолютно честно».