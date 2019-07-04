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#Краснодар #Спартак #ЦСКА #Ростов

«Краснодар» – победитель Кубка «Париматч» Премьер, ЦСКА – его худшая команда

04 июля 2019, 21:02

Предсезонный Кубок «Париматч» Премьер с участием четырех команд РПЛ завершился матчем «Спартака» и «Краснодара», в котором краснодарский клуб выиграл 2:1 (Камболов, Ари – З.Бакаев).

Турнир проводился в австрийском Пеллау с 26 июня по 4 июля.

  • Кубок выиграл «Краснодар», одержавший три победы (1:0 – ЦСКА, 3:0 – «Ростов», 2:1 – «Спартак»)
  • «Ростов» финишировал вторым, он выиграл у «Спартака» (2:0) и ЦСКА (2:1).
  • «Спартак» – третий, он победил только ЦСКА.
  • Армейцы – последние с тремя поражениями.

Еще несколько особенностей.

  • В отличие от зимнего турнира, здесь ни разу не пробивалась серия пенальти, так как ни один матч не был сыгран вничью.
  • Титул лучшего бомбардира могут разделить Зелимхан Бакаев («Спартак») и Эльдор Шомуродов («Ростов»), оба забили по два гола. Два мяча также на счету у Ари, но один из них – с пенальти.
  • За шесть матчей было забито 16 голов, это на пять меньше, чем зимой (21).

Сезон в российском футболе стартует очень скоро. 6 июля – матч за Суперкубок России «Зенит» – «Локомотив», c 12 по 15 июля пройдут матчи первого тура РПЛ-2019/20.

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