Александр Головин
Лига 1
Футбол
Монако
Головин забил «Ниму» два гола за первые 13 минут матча
вчера, 17:19
Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако» на игру с «Нимом» в Лиге 1. Он забил первый гол на 3-й минуте, еще через десять минут оформил дубль.
В обоих голах Головину ассистировал защитник Фоде Балло Туре. Теперь у Головина стало три гола и три ассиста за сезон-2020/21.
До этого Головин дважды забивал в «Монако» по три гола за сезон. Сейчас ему потребовалось на это всего восемь матчей.
Transfermarkt оценивает Головина в 19 миллионов евро. «Монако» купил его в 2018 году за 30 миллионов.
Головин сделал два ассиста в игре с «Марселем». Он вышел на замену во втором тайме
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