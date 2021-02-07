Головин забил «Ниму» два гола за первые 13 минут матча

Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако» на игру с «Нимом» в Лиге 1. Он забил первый гол на 3-й минуте, еще через десять минут оформил дубль.

В обоих голах Головину ассистировал защитник Фоде Балло Туре. Теперь у Головина стало три гола и три ассиста за сезон-2020/21.

До этого Головин дважды забивал в «Монако» по три гола за сезон. Сейчас ему потребовалось на это всего восемь матчей.

Transfermarkt оценивает Головина в 19 миллионов евро. «Монако» купил его в 2018 году за 30 миллионов.

Головин сделал два ассиста в игре с «Марселем». Он вышел на замену во втором тайме