Александр Головин
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#Александр Головин #Футбол #Лига 1 #Монако

Головин сделал два ассиста в игре с «Марселем». Он вышел на замену во втором тайме

3 часа назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

«Монако» выиграл у «Марселя» со счетом 3:1. Александр Головин в этом матче дважды результативно исполнил угловые удары. Еще он получил желтую карточку.

Головин вышел на замену на 46-й минуте, когда заменил Рубена Агилара. Для него это шестой матч в сезоне Лиги 1.

Головин пропустил несколько месяцев из-за травмы. За шесть матчей он забил один гол и сделал три ассиста.

Transfermarkt оценивает Головина в 19 миллионов евро. Его контракт с «Монако» действует до лета 2024 года.

Головин забил через 10 секунд после выхода на поле. Он не играл с прошлого лета

Матч завершен
Монако
Монако
Марипан 47
Чуаэми 75
Йоветич 90
3:1
Матч завершен
Марсель
Марсель
Радоньич 12
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