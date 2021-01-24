Головин сделал два ассиста в игре с «Марселем». Он вышел на замену во втором тайме

«Монако» выиграл у «Марселя» со счетом 3:1. Александр Головин в этом матче дважды результативно исполнил угловые удары. Еще он получил желтую карточку.

Головин вышел на замену на 46-й минуте, когда заменил Рубена Агилара. Для него это шестой матч в сезоне Лиги 1.

Головин пропустил несколько месяцев из-за травмы. За шесть матчей он забил один гол и сделал три ассиста.

Transfermarkt оценивает Головина в 19 миллионов евро. Его контракт с «Монако» действует до лета 2024 года.

Головин забил через 10 секунд после выхода на поле. Он не играл с прошлого лета