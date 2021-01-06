Александр Головин
Лига 1
Футбол
Монако
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#Александр Головин #Футбол #Лига 1 #Монако

Головин забил через 10 секунд после выхода на поле. Он не играл с прошлого лета

вчера, 22:30

«Монако» проводит матч 18-го тура Лиги 1 против «Лорьяна».

При счете 1:1 на 62-й минуте появился Александр Головин, заменивший Желсона Мартинша. Через десять секунд Головин вывел «Монако» вперед.

Последний раз Головин выходил на поле 30 августа 2020 года. Он был заменен в первом тайме из-за травмы и с тех пор не играл.

Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Моффи 31
Гравийон 67
2:5
Матч завершен
Монако
Монако
Дисаси 9
Головин 64
Фолланд 68
Диоп 78
Марипан 89
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