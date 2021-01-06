Головин забил через 10 секунд после выхода на поле. Он не играл с прошлого лета

«Монако» проводит матч 18-го тура Лиги 1 против «Лорьяна».

При счете 1:1 на 62-й минуте появился Александр Головин, заменивший Желсона Мартинша. Через десять секунд Головин вывел «Монако» вперед.

Последний раз Головин выходил на поле 30 августа 2020 года. Он был заменен в первом тайме из-за травмы и с тех пор не играл.