Дерби на Кубке «Париматч» Премьер: нелепые голы, удаление, скандал и странная кричалка про Гончаренко
«Спартак» и ЦСКА встретились во втором туре Кубка «Париматч» Премьер в Австрии.
• У «Спартака» всего два игрока, выставленных на дерби, участвовали в матче с «Ростовом» с первых минут – Жано и Айртон. На этот раз Олег Кононов поставил состав, приближенный к оптимальному – например, на поле были Жиго, Джикия, Фернандо, Зобнин и Луис Адриано.
• У ЦСКА, напротив, всего четыре новичка по сравнению с игрой против «Краснодара» – Помазун, Шарлия, Ахметов и Кучаев. Снова с первых минут вышли защитники Магнуссон, Васин и Набабкин, в полузащите – Обляков и Бийол, а в атаке Нисимура и Чалов.
• Когда последний раз фанаты «Спартака» и ЦСКА болели за свои клубы, сидя на одной трибуне? Именно так было на маленьком стадиончике, где проводился матч, и было достаточно шумно. При этом по словам комментаторов, за порядком на матче следили полицейские.
• Дерби на товарищеском турнире обострилось к концу первого тайма: Набабкин и Луис Адриано зарубились в единоборстве и потолкались, затем получили по желтой карточке. Через минуту россиянин трижды ударил бразильца по ногам, тот ответил рукой, но с поля выгнали только Набабкина. Возмутился тренерский штаб ЦСКА, но Адриано остался на поле (его потом поменяли в перерыве).
• Интересно, что на второй тайм ЦСКА просил выйти в равных составах (11 на 11), «Спартак» был не против, но судья не решился разрешить. Как объяснил комментатор матча Тимур Журавель – из опасения потерять лицензию. Еще во втором тайме был момент, когда Зелимхан Бакаев споткнулся о провод, но арбитр поставил штрафной в пользу «Спартака».
«Спартак» открыл счет после очень странной ошибки Магнуссона – тот наступил на мяч при подаче с фланга, и Бакаев легко забил с нескольких метров.
Красно-белые ответили вскоре своей ошибкой – теперь уже подачу армейцев выбивал Айртон, попал в Ломовицкого, и мяч залетел в ворота – 1:1.
Очень красиво Гапонов вывел «Спартак» вперед:
А Ханни установил окончательный счт – 3:1.
«Спартак» набрал три очка на турнире, сравнялся с «Ростовом», у «Краснодара» – их шесть. ЦСКА – без очков, шансов на победу в Кубке «Париматч» Премьер у команды нет.
В последнем туре решится, кто выиграет трофей – «Краснодар» сыграет со «Спартаком», а «Ростов» – с ЦСКА.
P.S. Как вам такое шоу? Спартаковский мотив, но о тренере ЦСКА: