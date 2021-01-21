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«Реал» вылетел из Кубка Испании от команды, которая в последний раз играла в Примере 70 лет назад
24 минуты назад
«Реал» в 1/16 финале Кубка Испании встретился с «Алькояно» и проиграл. Таким был этот матч:
Что известно про «Алькояно»:
- Это клуб, выступающий на данный момент в Сегунде Б.
- В своей истории он три сезона провел в Примере. В последний раз появлялся там в сезоне-1950/51.
- Весь состав «Алькояно» стоит 2,6 млн евро. Стоимость только одного футболиста, сыгравшего за «Реал» в этом матче, меньше этой суммы: Transfermarkt оценивает 20-летнего защитника Виктора Шуста в 200 тысяч евро.
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