Матч завершен
Алькояно
Алкой
80
2:1
Матч завершен
Реал
Мадрид
Милитао 45
Кубок Испании, 1/16 финала

Кубок Испании,

1/16 финала

Испания
20 янв. 2021, 23:00 МСК
20.01.2021, 23:00 МСК
среда
События
Составы
Алькояно
мин
-
J. Sanchez
J. Sanchez
123
-
J. Solbes
J. Solbes
80'
80'
123
-
P. Ferriz
P. Ferriz
123
-
R. Lopez
R. Lopez
123
Реал
мин
-
Одриосола
Альваро Одриосола
99
-
Диас
Мариано Диас
67
-
Лунин
Андрей Лунин
123
-
Милитао
Эдер Милитао
45'
45'
123