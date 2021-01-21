Манчестер Сити
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Астон Вилла
«Манчестер Сити» – девятый клуб, возглавивший таблицу АПЛ в этом сезоне
2 часа назад
«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» – 2:0. Так складывался этот матча:
Факты по игре:
- Для «Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до 10 матчей.
- Для «Сити» это шестая победа в Премьер-лиге подряд.
- А еще благодаря этой победе «Манчестер Сити» вышел на первое место в таблице АПЛ и стал девятым клубом в этом сезоне, который ее возглавил (после «Лестера», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля», «Эвертона», «Тоттенхэма», «Челси», «Саутгемптона» и «Арсенала»).
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