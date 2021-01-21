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#Манчестер Сити #Футбол #АПЛ #Астон Вилла

«Манчестер Сити» – девятый клуб, возглавивший таблицу АПЛ в этом сезоне

2 часа назад

«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» – 2:0. Так складывался этот матча:

Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Силва 79
Гюндоган 89
2:0
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем

Факты по игре:

  • Для «Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до 10 матчей.
  • Для «Сити» это шестая победа в Премьер-лиге подряд.
  • А еще благодаря этой победе «Манчестер Сити» вышел на первое место в таблице АПЛ и стал девятым клубом в этом сезоне, который ее возглавил (после «Лестера», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля», «Эвертона», «Тоттенхэма», «Челси», «Саутгемптона» и «Арсенала»).
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