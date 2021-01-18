Президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» погиб при сходе лавины в Карачаево-Черкесии

18 января снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в районе Домбая в Карачаево-Черкессии. В определенный момент МЧС сообщало, что под снегом могли находиться от 4 до 12 человек.

Дальше стало известно, что шестеро выбрались из-под снега, а один погиб. Позднее стало известно, что погибшим был президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. Это подтвердил его сын Шамиль:

«Это мой отец, да, президент федерации. Не удалось спасти. Сейчас жду, спускают тело. Мы возились с бугелем со своим работником, услышали выстрелы, смотрим – лавина несется. Начали вниз убегать, я посмотрел, он у дверей вагончика стоял и в самый пик попал.

Нас накрыло, но мы выбрались, начали его искать – ни вагона, ничего не было».