Хаджи-Мурат Маршанкулов
Поделиться:
Комментарии:
0
#Хаджи-Мурат Маршанкулов

Президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» погиб при сходе лавины в Карачаево-Черкесии

вчера, 22:49

18 января снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в районе Домбая в Карачаево-Черкессии. В определенный момент МЧС сообщало, что под снегом могли находиться от 4 до 12 человек.

Дальше стало известно, что шестеро выбрались из-под снега, а один погиб. Позднее стало известно, что погибшим был президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. Это подтвердил его сын Шамиль:

«Это мой отец, да, президент федерации. Не удалось спасти. Сейчас жду, спускают тело. Мы возились с бугелем со своим работником, услышали выстрелы, смотрим – лавина несется. Начали вниз убегать, я посмотрел, он у дверей вагончика стоял и в самый пик попал.

Нас накрыло, но мы выбрались, начали его искать – ни вагона, ничего не было».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Капризов – первая звезда недели НХЛ. «Миннесота» забила оба победных гола в овертаймах с его участием
«Торино» уволил Марко Джампаоло. Он проработал 164 дня
Джек Уилшир подписал контракт с «Борнмутом». Он был без клуба три месяца
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Хаджи-Мурат Маршанкулов