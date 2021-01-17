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«МЮ» сыграл вничью с «Ливерпулем». Так он остался лидером АПЛ
2 часа назад
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью со счетом 0:0. Они встречались в 19-м туре АПЛ.
«Ливерпуль» не забивает в АПЛ уже три игры подряд. Последняя победа клуба в АПЛ была 19 декабря, когда «Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» (7:0).
«МЮ» набрал 37 очков и идет первым в таблице. «Ливерпуль» имеет 34 очка и занимает третье место.
«Ливерпуль» и «МЮ» один раз пробили в створ ворот за первый тайм
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