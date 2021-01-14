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#Бавария #Футбол #Кубок Германии #Хольштайн Киль

«Бавария» вылетела от клуба второй лиги в Кубке

7 часов назад

Вечер ужасов для «Баварии» в матче Кубка Германии: 2:2 с «Хольштайн Килем» и вылет по пенальти.

  • Благодаря голам Гнабри и Сане «Бавария» вела 2:1 до 90+5 минуты, но пропустила.
  • В серии пенальти «Киль» победил 6:5. Единственный промах допустил Марк Рока.
  • «Киль» идет третьим во второй Бундеслиге.
  • «Бавария» впервые с сезона-2003/04 вылетела от клуба из низшей лиги. Тогда она проиграла «Аллемании».

Теперь в Германии будет новый победитель Кубка – «Бавария» выиграла прошлый.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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