«Бавария» вылетела от клуба второй лиги в Кубке

Вечер ужасов для «Баварии» в матче Кубка Германии: 2:2 с «Хольштайн Килем» и вылет по пенальти.

Благодаря голам Гнабри и Сане «Бавария» вела 2:1 до 90+5 минуты, но пропустила.

В серии пенальти «Киль» победил 6:5. Единственный промах допустил Марк Рока.

«Киль» идет третьим во второй Бундеслиге.

«Бавария» впервые с сезона-2003/04 вылетела от клуба из низшей лиги. Тогда она проиграла «Аллемании».

Теперь в Германии будет новый победитель Кубка – «Бавария» выиграла прошлый.