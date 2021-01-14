Бавария
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Футбол
Хольштайн Киль
«Бавария» вылетела от клуба второй лиги в Кубке
7 часов назад
Вечер ужасов для «Баварии» в матче Кубка Германии: 2:2 с «Хольштайн Килем» и вылет по пенальти.
- Благодаря голам Гнабри и Сане «Бавария» вела 2:1 до 90+5 минуты, но пропустила.
- В серии пенальти «Киль» победил 6:5. Единственный промах допустил Марк Рока.
- «Киль» идет третьим во второй Бундеслиге.
- «Бавария» впервые с сезона-2003/04 вылетела от клуба из низшей лиги. Тогда она проиграла «Аллемании».
Теперь в Германии будет новый победитель Кубка – «Бавария» выиграла прошлый.
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