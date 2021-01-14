«ПСЖ» выиграл Суперкубок Франции. Это первый трофей Почеттино в карьере

Матч прошел в Лансе без зрителей. В первом тайме забил Икарди, во втором удвоил счет Неймар с пенальти. «Марсель» ответил под конец голом Пайета – 2:1.

Это первый трофей «ПСЖ» в сезоне и под руководством Маурисио Почеттино. Тренер до этого ничего не выигрывал.

«ПСЖ» выиграл Суперкубок в восьмой раз подряд.

Всего у парижан десять побед в Суперкубках – это рекорд Франции. У «Лиона» восемь, у остальных – пять и меньше. «Марсель» побеждал трижды.