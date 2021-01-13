«Манчестер Сити» платил отцу игрока зарплату за фиктивную работу. Так клуб обходил правила АПЛ

The Athletic рассказал об истории десятилетней давности в «Манчестер Сити».

Клуб взял в академию 14-летнего Габриэла Алмейду. Но он не мог ему платить зарплату (с игроками до 16 лет АПЛ запрещает контракты). Тогда «Ман Сити» предложил фиктивную работу его отцу. С сентября 2011-го по июнь 2012 отец Алмейды получил тысячу фунтов, хотя ничего не делал:

«Меня обманули. Я только дважды приходил на курсы для скаутов, но ничего не понял, ведь занятия были на английском, который я не знаю».

«Манчестер Сити» отрицает обвинения и говорит, что отец Алмейды все же работал в скаутской службе.

Пока неизвестно, будет ли АПЛ расследовать это дело.