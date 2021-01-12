Боливар
Футбол
Манчестер Сити
City Football Group
чемпионат Боливии
Поделиться:
«Боливар» – первый партнерский клуб для холдинга владельцев «Манчестер Сити»
0
«Боливар» 29 раз выигрывал чемпионат Боливии. Это самый крупный клуб в стране. Теперь он получает доступ ко всем программам City Football Group.
«Боливар» использует систему скаутинга, получит специальные консультации по работе с игроками. Партнерство с City Football Group увеличит клубные доходы.
Для холдинга это сотрудничество выгодно со стороны расширения географии. City Football Group владеет десятью клубами в разных странах. «Манчестер Сити» – главный из них.
Владельцы «Манчестер Сити» купили десятый футбольный клуб – «Труа»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые