«Боливар» – первый партнерский клуб для холдинга владельцев «Манчестер Сити»

«Боливар» 29 раз выигрывал чемпионат Боливии. Это самый крупный клуб в стране. Теперь он получает доступ ко всем программам City Football Group.

«Боливар» использует систему скаутинга, получит специальные консультации по работе с игроками. Партнерство с City Football Group увеличит клубные доходы.

Для холдинга это сотрудничество выгодно со стороны расширения географии. City Football Group владеет десятью клубами в разных странах. «Манчестер Сити» – главный из них.

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