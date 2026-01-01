City Football Group

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Футбол
«Боливар» – первый партнерский клуб для холдинга владельцев «Манчестер Сити»
#Боливар
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» купили десятый футбольный клуб – «Труа»
#Труа
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» купили девятый футбольный клуб – «Ломмел»
#City Football Group
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