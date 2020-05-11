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#City Football Group #Футбол #Манчестер Сити #Ломмел

Владельцы «Манчестер Сити» купили девятый футбольный клуб – «Ломмел»

11 мая 2020, 15:00

Компания City Football Group приобрела команду, выступающую во втором по силе дивизионе Бельгии. Холдинг в рамках сделки выплатит долг «Ломмела» – 1,75 миллиона фунтов.

Теперь в структуре CFG девять футбольных клубов: «Манчестер Сити» (Англия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Иокогама Ф. Маринос» (Япония), «Торке» (Уругвай), «Жирона» (Испания), «Сычуань Цзюню» (Китай) и «Мумбаи Сити» (Индия). 

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