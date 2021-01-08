шейх Мансур
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Манчестер Сити
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#шейх Мансур #Футбол #Манчестер Сити #Кубок Англии

Владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур купил трофей за победу в Кубке Англии, вручаемый с 1896-го по 1910-й

36 минут назад

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о покупке шейхом Мансуром оригинального трофея Кубка Англии, который ФА вручала за победу в турнире в период с 1986 год по 1910-й.

Это самая старая существующая версия трофея. Считается, что это первая копия кубка – оригинал, который использовался с 1971-го по 1985-й, был украден из магазина в Бирмингеме после презентации фанатам.

Трофей был продан на аукционе. До Мансура он принадлежал совладельцу «Вест Хэма» Дэвиду Голду, который выставил его на аукцион еще в прошлом году. Английские медиа писали, что Голд нашел покупателей в Европе, и теперь трофей вывезут за границу.

Но «Манчестер Сити» рассказал, что благодаря его владельцу кубок останется в Англии – шейх Мансур отправит его в Музей футбола в Манчестере. И он будет доступен каждому фанату.

Клуб не назвал стоимость сделки. Но ESPN со ссылкой на аукционный дом Bonhams сообщил, что шейх Мансур потратил 760 тысяч фунтов (около 1,03 млн долларов).

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