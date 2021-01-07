Диалло – игрок «МЮ». Это летний трансфер, который оформлен только сейчас

Амад Диалло перешел из «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила 21 миллион евро.

«МЮ» и «Аталанта» договорились о трансфере еще летом, но перенесли сделку на зиму. Так было сделано, чтобы правильно оформить все документы.

«Я ждал этого с лета. Переход в «МЮ» был моей мечтой. И теперь она сбылась», – сказал Диалло. В Серии А он имеет за карьеру четыре матча и один гол.

Диалло 18 лет. Он подписал контракт с «МЮ» до лета 2025 года. В соглашении есть возможность продления.