Разыгрывающий «Орландо» Фульц порвал кресты. Он не сыграет до конца сезона

Маркелл Фульц травмировался в игре «Орландо» и «Кливленда» (105:94). Во время одного из эпизодов Фульц упал на паркет из-за сильной боли в колене.

Инсайдер Эдриан Воджнаровски первым рассказал подробности травмы Фульца. Он порвал крестообразные связки левого колена, поэтому пропустит остаток сезона.

«Орландо подтвердил, что Фульц больше не сыграет. Сам игрок благодарит фанатов за хорошие пожелания.