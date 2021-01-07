Маркелл Фульц
НБА
баскетбол
Орландо Мэджик
Разыгрывающий «Орландо» Фульц порвал кресты. Он не сыграет до конца сезона
4 часа назад
Маркелл Фульц травмировался в игре «Орландо» и «Кливленда» (105:94). Во время одного из эпизодов Фульц упал на паркет из-за сильной боли в колене.
Инсайдер Эдриан Воджнаровски первым рассказал подробности травмы Фульца. Он порвал крестообразные связки левого колена, поэтому пропустит остаток сезона.
«Орландо подтвердил, что Фульц больше не сыграет. Сам игрок благодарит фанатов за хорошие пожелания.
Фульцу 22 года. В 2017 году «Филадельфия» выбрала его под первым номером на драфте НБА. Он сыграл за нее два сезона, а потом перешел в «Орландо».
В сезоне-2020/21 Фульц набирал в среднем 12,9 очка за игру, делал 5,4 передачи и 3,1 подбора.
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