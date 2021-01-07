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#Милан #Футбол #Ювентус #Серия А

«Милан» проиграл в Серии А впервые с прошлого марта. В топ-5 не осталось команд без поражений

3 часа назад

Лидер Серии А уступил дома «Ювентусу» 1:3. Теперь «Юве» приблизился к «Милану» на расстояние в семь очков, имея игру в запасе.

Матч завершен
Милан
Милан
Калабрия 41
1:3
Матч завершен
Ювентус
Турин
Кьеза 18
Кьеза 62
МакКенни 76
  • «Милан» впервые проиграл в Серии А в этом сезоне.
  • Последний раз в официальных матчах он проигрывал в начале ноября – «Лиллю» в Лиге Европы.
  • Последний раз в Серии А «Милан» уступал 8 марта – 1:2 «Дженоа» в сезоне-2019/20.
  • «Милан» последним среди всех команд топ-5 лиг потерпел первое поражение в сезоне-2020/21.
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