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#Милан #Футбол #Серия А #Барселона

«Милан» забил 2+ голов в 16 матчах подряд. Последний раз такое удавалось командам из топ-5 в 1946-м

5 часов назад

Начиная с предпоследнего матча прошлого сезона Серии А «Милан» во всех встречах забивает 2+ голов – а это 16 матчей подряд. Такое не удавалось командам из топ-5 лиг 74 года – в последний раз «Барселона» забивала не менее двух мячей за игру в 18 матчах подряд в 1946 году.

Такой 2020-й для «Милана»:

  • Только три поражения за год.
  • 106 голов забито.
  • Два поражение за год в Серии А и ни одного – в этом сезоне.
  • Завершение года на первом месте в таблице. Отрыв от второго – одно очко. Отрыв от третьего – семь.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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