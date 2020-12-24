Милан
Серия А
Футбол
Барселона
«Милан» забил 2+ голов в 16 матчах подряд. Последний раз такое удавалось командам из топ-5 в 1946-м
5 часов назад
Начиная с предпоследнего матча прошлого сезона Серии А «Милан» во всех встречах забивает 2+ голов – а это 16 матчей подряд. Такое не удавалось командам из топ-5 лиг 74 года – в последний раз «Барселона» забивала не менее двух мячей за игру в 18 матчах подряд в 1946 году.
Такой 2020-й для «Милана»:
- Только три поражения за год.
- 106 голов забито.
- Два поражение за год в Серии А и ни одного – в этом сезоне.
- Завершение года на первом месте в таблице. Отрыв от второго – одно очко. Отрыв от третьего – семь.
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