«Милан» забил 2+ голов в 16 матчах подряд. Последний раз такое удавалось командам из топ-5 в 1946-м

Начиная с предпоследнего матча прошлого сезона Серии А «Милан» во всех встречах забивает 2+ голов – а это 16 матчей подряд. Такое не удавалось командам из топ-5 лиг 74 года – в последний раз «Барселона» забивала не менее двух мячей за игру в 18 матчах подряд в 1946 году.

Такой 2020-й для «Милана»: