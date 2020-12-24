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НХЛ опубликовала расписание стартовых матчей сезона

4 часа назад

Сезон в НХЛ начинается 13 января. До 8 мая будет идти регулярный чемпионат, который включает в себя 868 матчей (для каждой команды – 56 встреч).

Структура сезона:

  • Все клубы поделены на четыре дивизиона. Из-за ограничений на передвижение между Канадой и США канадские команды сыграют в отдельном.
  • Составы всех дивизионов.
  • Тренировочные лагеря работают с 3 января. Команды, не прошедшие в плей-офф в прошлом сезоне, могут тренироваться с 31 декабря.
  • Выставочных матчей нет.
  • Сейчас нет времени и деталей транслирования первых матчей регулярки. НХЛ сообщит об этом позже.

Так выглядит старт регулярного чемпионата НХЛ:

официальный сайт НХЛ

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