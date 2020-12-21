НХЛ
НХЛ опубликовала составы четырех дивизионов. В один из них помещены все канадские клубы
11 часов назад
Состав дивизионов в сезоне-2020/21 НХЛ выглядит так:
- Северный: «Эдмонтон», «Торонто», «Ванкувер», «Калгари», «Монреаль», «Оттава», «Виннипег».
- Западный: «Вегас», «Сент-Луис», «Лос-Анджелес», «Анахайм», «Аризона», «Колорадо», «Миннесота», «Сан-Хосе».
- Центральный: «Тампа-Бэй», «Даллас», «Каролина», «Чикаго», «Коламбус», «Флорида», «Нэшвилл», «Детройт».
- Восточный: «Питтсбург», «Вашингтон», «Филадельфия», «Бостон», «Баффало», «Нью-Джерси», «Айлендерс», «Рейнджерс».
Напоминаем:
- Каждая из команд сыграет по 56 матчей в регулярном чемпионате.
- В плей-офф выйдут лучшие четыре команды.
- Первые два раунда плей-офф будут проведены против соперников по дивизиону.
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