НХЛ
Поделиться:
Комментарии:
0
#НХЛ #НХЛ

НХЛ опубликовала составы четырех дивизионов. В один из них помещены все канадские клубы

11 часов назад

Состав дивизионов в сезоне-2020/21 НХЛ выглядит так:

Напоминаем:

  • Каждая из команд сыграет по 56 матчей в регулярном чемпионате.
  • В плей-офф выйдут лучшие четыре команды.
  • Первые два раунда плей-офф будут проведены против соперников по дивизиону.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Раньше Тампа смеялась над хоккеем и не узнавала звезд на улицах. Город изменил бизнесмен-строитель
«Сан-Хосе» объявил о приходе игрока на языке жестов. Чтобы его глухая мама все поняла
Вратарь НХЛ застрял на границе, потому что перевозил черепах и воевал с запретами 🐢
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#НХЛ
#НХЛ