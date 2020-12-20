Леау из «Милана» забил самый быстрый гол в истории Серии А – на 7-й секунде после стартового свистка 💨

Матч «Милана» и «Сассуоло» начался очень бодро. Гол в ворота вторых прилетел уже на седьмой секунде после старта матча.

Автор мяча – Рафаэль Леау. И ему понадобилось 6,2 секунды, чтобы забить в ворота Консильи.

Это самый быстрый гол в истории Серии А. Леау побил достижение Паоло Поджи из «Пьяченцы» от декабря-2001 (8 секунд).