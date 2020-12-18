Игорь Дивеев
РПЛ
Футбол
Даниил Уткин
Роман Евгеньев
ЦСКА
Краснодар
Динамо
Поделиться:
Комментарии:
0
#Игорь Дивеев #РПЛ #Футбол #ЦСКА #Динамо #Роман Евгеньев #Краснодар #Даниил Уткин

Дивеев – лучший молодой игрок года в РПЛ

вчера, 15:25

«Первая пятерка» – ежегодная награда, которую вручают лучшего молодому игроку РПЛ с 2002 года. В голосовании участвуют 100 человек – из числа руководителей РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, клубов, экспертов и журналистов.

В разное время ее получали Игорь Акинфеев, Александр Кержаков, Александр Кокорин.

Победителем в 2020-м стал Игорь Дивеев из ЦСКА.

Топ-3:

1. Игорь Дивеев.

2. Даниил Уткин из «Краснодара».

3. Роман Евгеньев из «Динамо».

Еще по теме
Арбитров того матча «Чайки» и «Дружбы» дисквалифицировали пожизненно
Таблица РПЛ перед зимним перерывом
Результаты матчей 19 тура РПЛ
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Игорь Дивеев
#РПЛ
#Футбол
#ЦСКА
#Динамо
#Роман Евгеньев
#Краснодар
#Даниил Уткин