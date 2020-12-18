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Дивеев – лучший молодой игрок года в РПЛ
вчера, 15:25
«Первая пятерка» – ежегодная награда, которую вручают лучшего молодому игроку РПЛ с 2002 года. В голосовании участвуют 100 человек – из числа руководителей РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, клубов, экспертов и журналистов.
В разное время ее получали Игорь Акинфеев, Александр Кержаков, Александр Кокорин.
Победителем в 2020-м стал Игорь Дивеев из ЦСКА.
Топ-3:
1. Игорь Дивеев.
2. Даниил Уткин из «Краснодара».
3. Роман Евгеньев из «Динамо».
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