Дивеев – лучший молодой игрок года в РПЛ

«Первая пятерка» – ежегодная награда, которую вручают лучшего молодому игроку РПЛ с 2002 года. В голосовании участвуют 100 человек – из числа руководителей РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, клубов, экспертов и журналистов.

В разное время ее получали Игорь Акинфеев, Александр Кержаков, Александр Кокорин.

Победителем в 2020-м стал Игорь Дивеев из ЦСКА.

Топ-3:

1. Игорь Дивеев.

2. Даниил Уткин из «Краснодара».

3. Роман Евгеньев из «Динамо».