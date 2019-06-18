На параде «Торонто» раздалась стрельба, серьезно пострадали люди

В Торонто прошел парад чемпионов НБА – «Торонто Рэпторс». На параде присутствовали игроки клуба, премьер-министр Канады, мэр города и примерно два миллиона болельщиков.

Полиция сообщает, что на Натан Филлипс-Сквер раздались выстрелы, после чего люди стали массово покидать площадь. Двое подозреваемых в стрельбе задержаны, у них изъято оружие.

Сообщается также, что пострадали, по меньшей мере, два человека, но, несмотря на серьезные травмы, их жизни ничего не угрожает.