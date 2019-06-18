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#Торонто #НБА #баскетбол

На параде «Торонто» раздалась стрельба, серьезно пострадали люди

18 июня 2019, 00:57

В Торонто прошел парад чемпионов НБА – «Торонто Рэпторс». На параде присутствовали игроки клуба, премьер-министр Канады, мэр города и примерно два миллиона болельщиков.

Полиция сообщает, что на Натан Филлипс-Сквер раздались выстрелы, после чего люди стали массово покидать площадь. Двое подозреваемых в стрельбе задержаны, у них изъято оружие.

Сообщается также, что пострадали, по меньшей мере, два человека, но, несмотря на серьезные травмы, их жизни ничего не угрожает.

Год назад в Торонто уже была стрельба по кафе и ресторанам на одной из улиц города, в результате чего было ранено 13 человек, один погиб. Еще за несколько месяцев до этого в Торонто десять человек погибли после того, как водитель фургона наехал на пешеходов на тротуаре.

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