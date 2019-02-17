Пентек – лучший дебютант в истории «Милана»

Зимой «Милан» купил у «Дженоа» Кшиштофа Пентека за 35 миллионов евро. Итог – шесть голов за пять дебютных матчей. На это ему потребовалось всего 310 минут игрового времени.

На клубном телевидении «Милана» рассказали, что ни один нападающий не достигал такой результативности так быстро. Густав Нордаль отправил шесть голов за 419 минут, Марио Балотелли – за 433. До этого их считали рекордсменами.

Дубль Пентека в игре с «Аталантой» (3:1) принес «Милану» важную победу в борьбе за еврокубки. Его общая статистика в Серии А тоже впечатляет: 23 матча, 17 голов, 1 ассист. Пока поляк идет на втором месте в списке бомбардиров.

Летом Пентека нашли в «Краковии» и привезли в Серию А за 4 миллиона евро. Теперь им заменили в «Милане» Игуаина. Болельщики «Милана» слабо радовались таким переменам, а теперь восхищаются празднованием от нового нападающего.

После забитых голов он всегда показывает стрельбу из пистолетов. Еще в «Дженоа» Кшиштофа прозвали стрелком, а он поддержал прозвище.

