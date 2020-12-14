Умер бывший тренер «Ливерпуля» Жерар Улье

RMC Sport одним из первых дал информацию о смерти Жерара Улье. Он ссылается на один из подтвержденных источников.

Улье умер в ночь с воскресенья на понедельник. Ему было 73 года.

Под его руководством «ПСЖ» впервые в истории выиграл чемпионство во Франции. «Ливерпуль» – главный клуб в карьере Улье. С ним «Ливерпуль» взял все кубковые турниры внутри Англии, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Улье получал специальные награды за заслуги перед французским и английским футболом. Его последним местом работы была «Астон Вилла». Улье ушел из клуба в конце сезона-2010/11, когда возникли проблемы со здоровьем.